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Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.09.2020
10:51 25.09.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|21.08.2020
|5.1533
|25.08.2020
|5.1765
|26.08.2020
|5.1559
|27.08.2020
|5.1625
|28.08.2020
|5.1500
|31.08.2020
|4.9556
|01.09.2020
|5.0962
|02.09.2020
|5.0912
|03.09.2020
|5.1156
|04.09.2020
|5.0545
|07.09.2020
|5.0953
|08.09.2020
|5.0893
|09.09.2020
|5.1222
|10.09.2020
|5.1342
|11.09.2020
|5.0911
|14.09.2020
|5.1179
|15.09.2020
|5.0927
|16.09.2020
|5.1270
|17.09.2020
|5.0857
|18.09.2020
|5.2100
|21.09.2020
|5.0770
|22.09.2020
|5.1142
|23.09.2020
|5.0780
|24.09.2020
|5.0471
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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