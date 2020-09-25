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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.09.2020
10:47 25.09.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25 сентября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|28,2334
|Земельный капитал
|28,2917
|Аккордрбанк
|28,2200
|Пивденный
|28,3000
|Правекс
|28,2000
|Укрстройинвестбанк
|28,3000
|Пивденный
|28,2000
|Правекс
|28,3200
|Банк Сич
|28,2000
|Приватбанк
|28,3286
|Креди Агриколь
|28,1900
|Форвард банк
|28,3300
|Форвард банк
|28,1800
|OTP Bank
|28,3500
|Глобус
|28,1700
|Банк Сич
|28,3500
|Укрэксимбанк
|28,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3500
|Укрстройинвестбанк
|28,1500
|Глобус
|28,3500
|Коминвестбанк
|28,1500
|Коминвестбанк
|28,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1500
|Креди Агриколь
|28,3500
|OTP Bank
|28,1500
|Скай банк
|28,4000
|Скай банк
|28,1000
|ТАСкомбанк
|28,4000
|Ощадбанк
|28,1000
|Укрэксимбанк
|28,4000
|Альфа-банк
|28,0500
|Ощадбанк
|28,4500
|ТАСкомбанк
|28,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Приватбанк
|28,0000
|Аккордрбанк
|28,5200
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,6500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|32,8270
|OTP Bank
|32,9500
|Креди Агриколь
|32,8200
|Банк инвестиций и сбережений
|33,0000
|Аккордрбанк
|32,8000
|Коминвестбанк
|33,0000
|Банк Сич
|32,7500
|Форвард банк
|33,0000
|Форвард банк
|32,7000
|Банк Сич
|33,0500
|Укрстройинвестбанк
|32,7000
|Земельный капитал
|33,0702
|Правекс
|32,7000
|Глобус
|33,1000
|Пивденный
|32,7000
|Правекс
|33,1000
|Коминвестбанк
|32,7000
|Укрстройинвестбанк
|33,1000
|Глобус
|32,7000
|Приватбанк
|33,1126
|Банк инвестиций и сбережений
|32,7000
|Креди Агриколь
|33,1300
|OTP Bank
|32,7000
|Скай банк
|33,2000
|Укрэксимбанк
|32,6500
|Ощадбанк
|33,2500
|Скай банк
|32,6500
|Пивденный
|33,3000
|Приватбанк
|32,5500
|ТАСкомбанк
|33,3000
|Ощадбанк
|32,4500
|Укрэксимбанк
|33,3000
|ТАСкомбанк
|32,4000
|Альфа-банк
|33,3500
|Альфа-банк
|32,3500
|Аккордрбанк
|33,4000
|Украинский Капитал
|31,5000
|Украинский Капитал
|33,5000
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