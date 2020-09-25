Евросоюз предложил регулирование криптовалют и стейблкоинов

Еврокомиссия представила правила регулирования криптовалют и стейблкоинов. В 168-страничном документе говорится не только о требованиях к активам, но и о создании песочницы для проектов на блокчейне.

По мнению авторов проекта, в условиях широкого распространения криптовалютных активов нужна «надежная правовая база» с четкими требованиями. Предложенный документ призван защитить потребителей и целостность рынка.

«Комиссия стремится стимулировать инновации в финансовом секторе ЕС, особенно для высокотехнологичных цифровых стартапов, снижая любые потенциальные риски», - говорится в пресс-релизе.

К криптовалютам и стейблкоинам будут предъявляться «более жесткие требования» в отношении контроля за капиталом, защиты прав инвесторов и надзора. Комиссия предлагает индивидуальный правовой режим для таких активов.

К 2022 году Еврокомиссия (ЕК) планирует запустить регуляторную песочницу. В ней компании смогут протестировать смарт-контракты и продукты на базе блокчейна.

Жесткий подход к регулированию в официальном документе соответствует его предварительной версии, которая попала в сеть неделю назад. Напомним, в ней ЕК предлагала установить правовую основу для криптовалютных активов по аналогии с традиционными финансовыми инструментами.



