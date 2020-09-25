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Золото дешевеет 25 сентября на надеждах о дополнительной поддержки экономики США
09:11 25.09.2020 |
Цена на золото в пятницу утром слабо снижается, инвесторы с некоторым оптимизмом ждут новостей о мерах поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,18%, или на 3,45 доллара - до 1873,25 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро же рос на 0,05% - до 23,207 доллара за унцию.
Золото, традиционно считающееся безопасным активом во времена экономической неопределенности, несколько теряет свою привлекательность у инвесторов на фоне новостей о пакете экономических стимулов в США. Так, СМИ сообщили, что демократы в Палате представителей работают над пакетом мер на сумму 2,2 триллиона долларов, голосование по которому может пройти на следующей неделе.
На текущей неделе давление на стоимость золота также оказывал рост курса доллара, поскольку в этом случае металл становится дороже для держателей других валют. Индекс курса доллара рос 4 дня подряд, по итогам недели рост может составить более 1,5%.
"Возрождение доллара стало встречным ветром для всех драгоценных металлов. На перспективы золота также повлияли вопросы о следующем пакете стимулов США и о том, будет ли там соглашение ", - отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.
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