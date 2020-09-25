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Доллар 25 сентября торгуется у максимумов за два месяца
09:04 25.09.2020 |
Курс доллара в пятницу утром практически не меняется к другим основным мировым валютам, при этом оставаясь у максимумов с июля в свете неопределенности вокруг состояния экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 EET курс евро к доллару снижался до 1,1668 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1672 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 105,38 иены со 105,4 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 94,34 пункта.
На рынках по-прежнему сохраняются неопределенные настроения. Инвесторы пытаются оценить перспективы восстановления экономики после коронавируса, опасаясь при этом, что вторая волна заболеваемости может подорвать этот хрупкий процесс. Грядущие президентские выборы в США также оказывают давление на рыки, оказывая поддержку доллару, считающемуся надежным активом.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что восходящий тренд доллара еще не исчерпал себя. "Я лично считаю, что рост доллара и отказ от риска может продолжиться. В новостях из США доминируют выборы. Политическая неопределенность, вероятно, окажет давление на рынки", - сказал агентству Рейтер аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida).
При этом важным фактором для доллара он также назвал ситуацию с пакетом экономических стимулов в США. "Никто не ожидает заключения соглашения до выборов, но экономике действительно нужна какая-то помощь к концу года, как недавно заявили официальные лица ФРС" - добавил аналитик.
Переговоры о мерах поддержки экономики США ведутся уже больше месяца, но стороны так и не пришли к соглашению, так как они обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более 3 триллионов долларов на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут согласиться относительно его размера.
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