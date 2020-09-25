Программу «Доступные кредиты 5-7-9%» продлят на следующий год - Шмыгаль

Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" продлят на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с представителями Американской торговой палаты, которая объединяет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине, сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

«Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получили кредиты, и получить их на 2-3 месяца - бессмысленно. Поэтому мы уже заложили деньги в проект госбюджета этого направления на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования», - отметил глава правительства.

Шмыгаль также поинформировал о шагах правительства для улучшения инвестиционной привлекательности Украины. Он напомнил, что на днях команда UkraineInvest представила новый инвестиционный гайд. «В нем можно найти интересующую инвесторов информацию о каждой отрасли украинской экономики в электронном виде. Мы и в дальнейшем будем его наполнять, он будет обновляться поквартально», - отметил он.

Вместе с тем, по словам премьера, правительство работает над облегчением для бизнеса тех показателей, которые формируют рейтинг Doing Business, и над реализацией «структурных маяков», содержащихся в программах международных финансовых партнеров Украины.

Еще одним шагом для улучшения инвестиционной привлекательности Украины премьер назвал разработку Национальной экономической стратегии 2030.

«Мы формируем видение и шаги, проводим аудит государства для того, чтобы до конца нынешнего года сформировать первую в истории Украины десятилетнюю стратегию. Мы будем делать это публично с привлечением ассоциативных структур, экспертов и представителей бизнеса», - подчеркнул руководитель правительства.