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Евро 24 сентября дешевеет к доллару на опасениях второй волны коронавируса
13:33 24.09.2020 |
Курс евро в четверг днем снижается по отношению к курсу доллара на опасениях роста заболеваемости коронавирусом в Европе и статданных из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.53 EET курс евро к доллару снижался до 1,1635 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1659 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,39 иены со 105,37 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 94,52 пункта.
Курс евро снижается пятую торговую сессию подряд. На состояние европейской валюты влияют данные о росте заболеваемости коронавирусом в Европе и ужесточении карантинных мер. Так, в среду французский министр здравоохранения Оливье Веран объявил о закрытии баров и ресторанов в Марселе и заморском департаменте Франции Гваделупе в связи с ухудшением санитарной ситуации. В начале недели власти Испании ввели карантинные ограничения в Мадриде.
"Оптимизм по поводу восстановления экономики и улучшения ситуации с коронавирусом, а также ставки на стимулирование экономики поддерживали рынки в хорошем состоянии, и по всем трем аспектам в этом месяце было определенное разочарование", - цитирует агентство Рейтер валютного и макроэкономического стратега BNY Mellon Джона Велиса (John Velis).
Валютные инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. Согласно данным Исследовательского института IFO, индекс делового климата ФРГ за сентябрь вырос до 93,4 пункта по сравнению с 92,5 пункта в августе. При этом аналитики ждали более сильного роста показателя.
На курс доллара может повлиять статистика из США, которая будет опубликована позднее в четверг. Согласно прогнозам, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю уменьшилось на 20 тысяч. Также будут опубликованы данные министерства торговли США о продажах новых домов в стране в августе. Ожидается снижение количества продаж на 0,1%.
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