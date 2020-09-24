|Показатель
|23.09.2020
|24.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1815
|28.2425
|0.217
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:24 24.09.2020 |
Национальный банк 24 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.10 коп. до 28.2425 UAH/USD.
|Показатель
|23.09.2020
|24.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1815
|28.2425
|0.217
Данные: НБУ
|
|
|Закон против отрицания российской агрессии: Как Сталин и Путин могут рассорить «слуг»
|Визит с намеком на безвиз: что сказал и о чем промолчал в Киеве шеф дипломатии ЕС
|«Слуги народа» предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр, антикоррупционный комитет - против
|Сюрпризы партийных рейтингов. О чем умалчивают темники Банковой
|Маргулан Сейсембаев на Банковой. Что насоветует Зеленскому миллионер из Казахстана
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Завод весодозирующего оборудования — производство и продажа электронных весов
|Евро 24 сентября дешевеет к доллару на опасениях второй волны коронавируса
|Справочный курс гривны 24 сентября повышен на 6,10 коп до 28,2425 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 24 сентября закрылись в минусе
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.09.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.09.20
|Остаток средств на корсчетах банков 24.09.20
|Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете
|Названы причины непопулярности электромобилей
|В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей
|Стриминг игр с консоли Xbox на смартфон или планшет стал доступен всем пользователям Android
|Будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу
|Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт
|90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro