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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24.09.2020
10:39 24.09.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24 сентября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|28,2000
|Пивденный
|28,2500
|Земельный капитал
|28,1897
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|Креди Агриколь
|28,1700
|Земельный капитал
|28,2598
|Коминвестбанк
|28,1500
|OTP Bank
|28,3000
|Глобус
|28,1500
|Банк Сич
|28,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1500
|Правекс
|28,3000
|Банк Сич
|28,1500
|Приватбанк
|28,3286
|Аккордрбанк
|28,1200
|Креди Агриколь
|28,3300
|Укрэксимбанк
|28,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3500
|Укрстройинвестбанк
|28,1000
|Глобус
|28,3500
|OTP Bank
|28,1000
|Коминвестбанк
|28,3500
|Пивденный
|28,0500
|Окси банк
|28,3500
|Ощадбанк
|28,0500
|Укрэксимбанк
|28,3500
|Окси банк
|28,0500
|Ощадбанк
|28,4000
|ТАСкомбанк
|28,0000
|ТАСкомбанк
|28,4000
|Приватбанк
|28,0000
|Аккордрбанк
|28,4200
|Альфа-банк
|28,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|32,8832
|Коминвестбанк
|33,0000
|Аккордрбанк
|32,8500
|OTP Bank
|33,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,8000
|Банк Сич
|33,0500
|OTP Bank
|32,8000
|Креди Агриколь
|33,0800
|Креди Агриколь
|32,7700
|Банк инвестиций и сбережений
|33,1000
|Укрстройинвестбанк
|32,7500
|Глобус
|33,1000
|Банк Сич
|32,7500
|Окси банк
|33,1000
|Правекс
|32,7000
|Пивденный
|33,1000
|Коминвестбанк
|32,7000
|Укрэксимбанк
|33,1000
|Глобус
|32,7000
|Приватбанк
|33,1126
|Пивденный
|32,6000
|Земельный капитал
|33,1148
|Окси банк
|32,6000
|Правекс
|33,1500
|Укрэксимбанк
|32,5500
|Укрстройинвестбанк
|33,1500
|Приватбанк
|32,5500
|Ощадбанк
|33,3000
|ТАСкомбанк
|32,5000
|ТАСкомбанк
|33,4000
|Ощадбанк
|32,5000
|Аккордрбанк
|33,4500
|Альфа-банк
|32,4500
|Альфа-банк
|33,4500
|Украинский Капитал
|31,5000
|Украинский Капитал
|33,5000
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