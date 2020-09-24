Банк Канады связал инвестиции в криптовалюты с финансовой неграмотностью

Канадцы с низким уровнем финансовой грамотности чаще вкладываются в криптовалюты, чем их экономически подкованные соотечественники. Об этом говорится в исследовании центрального банка страны.

В ходе проведенного с августа по сентябрь 2019 года опроса регулятор предлагал участникам оценить уровень своих знаний об инвестициях и пенсионных накоплениях. Высокий балл поставили 47% респондентов, низкий - 18%.

Из второй группы 8% респондентов заявили, что владеют биткоинами и альткоинами. Среди людей с высоким уровнем финансовой грамотности таких было 4%.

По подсчетам центробанка, в целом 5% граждан Канады инвестируют в криптовалюты. Около 84% респондентов по крайней мере слышали о них.