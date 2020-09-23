ICU ожидает повышения учетной ставки НБУ в начале 2021 г.

Инвестиционная группа ICU прогнозирует повышение учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ), которая сейчас находится на уровне 6%, в начале 2021 года, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.

"Несмотря на низкие текущие показатели годовой инфляции, мы считаем, что цикл снижения учетной ставки НБУ закончился и после определенного выжидательного периода НБУ будет вынужден снова повышать ставку. Вероятно, это произойдет в начале следующего года, то есть на полгода раньше, чем заложено в июльский прогноз НБУ", - написал он в Facebook в среду.

Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта - до 10% годовых, а с 24 апреля - до 8% годовых. После этого с 12 июня правление регулятора снизило показатель еще на 2 процентных пункта - до 6% годовых, а на заседаниях 22 июля и 3 сентября решило сохранить ставку на уровне 6%.