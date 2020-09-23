Справочный курс гривны 23 сентября повышен на 2,84 коп до 28,1815 грн/$1

|Показатель
|22.09.2020
|23.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2099
|28.1815
|0.101
Данные: НБУ
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12:37 23.09.2020 |
Национальный банк 23 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.84 коп. до 28.1815 UAH/USD.
|Показатель
|22.09.2020
|23.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2099
|28.1815
|0.101
Данные: НБУ
|
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