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НБУ с 14 сентября продал на межбанке $160 млн для сглаживания валютных колебаний
12:12 23.09.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) с 14 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160 млн для сглаживания валютных колебаний, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб поздно вечером во вторник.
"НБУ продал $160 млн с 14 сентября (...). Некоторые изменения в поведении (Нацбанка - ИФ) на рынке были связаны скорее с изменениями (не очень удачными и своевременными) в департаменте открытых рынков, чем с изменением стратегии", - написал он в Twitter, отреагировав на предположение главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы, что новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни.
"Пока рано говорить об изменениях в политике", - отметил Сологуб.
Согласно данным НБУ, чистая продажа валюты центробанком на межбанке по итогам 1-18 сентября составила $37 млн, в частности с 1 по 4 сентября и с 7 по 11 сентября Нацбнак покупал валюту ($11,5 млн и $22,5 млн соответственно), а на минувшей неделе продал $71 млн. Соответственно, за три дня этой недели центробанк продал около $89 млн.
Как сообщалось, с 25 августа НБУ объявил конкурс на должность директора департамента открытых рынков в связи с увольнением по собственному желанию Сергея Пономаренко, занимавшего эту должность с июня 2015 года.
Согласно информации, размещенной на сайте НБУ, на данный момент исполняющим обязанности директора департамента открытых рынков является Алексей Лупин.
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