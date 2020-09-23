НБУ с 14 сентября продал на межбанке $160 млн для сглаживания валютных колебаний

Национальный банк Украины (НБУ) с 14 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160 млн для сглаживания валютных колебаний, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб поздно вечером во вторник.

"НБУ продал $160 млн с 14 сентября (...). Некоторые изменения в поведении (Нацбанка - ИФ) на рынке были связаны скорее с изменениями (не очень удачными и своевременными) в департаменте открытых рынков, чем с изменением стратегии", - написал он в Twitter, отреагировав на предположение главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы, что новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривни.

"Пока рано говорить об изменениях в политике", - отметил Сологуб.

Согласно данным НБУ, чистая продажа валюты центробанком на межбанке по итогам 1-18 сентября составила $37 млн, в частности с 1 по 4 сентября и с 7 по 11 сентября Нацбнак покупал валюту ($11,5 млн и $22,5 млн соответственно), а на минувшей неделе продал $71 млн. Соответственно, за три дня этой недели центробанк продал около $89 млн.

Как сообщалось, с 25 августа НБУ объявил конкурс на должность директора департамента открытых рынков в связи с увольнением по собственному желанию Сергея Пономаренко, занимавшего эту должность с июня 2015 года.

Согласно информации, размещенной на сайте НБУ, на данный момент исполняющим обязанности директора департамента открытых рынков является Алексей Лупин.

