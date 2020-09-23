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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.09.2020
10:39 23.09.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 сентября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|28,1619
|Земельный капитал
|28,2406
|Коминвестбанк
|28,1500
|Банк Сич
|28,2500
|OTP Bank
|28,1500
|Пивденный
|28,2500
|Креди Агриколь
|28,1400
|Форвард банк
|28,2700
|Форвард банк
|28,1300
|OTP Bank
|28,3000
|Банк Сич
|28,1300
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Укрэксимбанк
|28,1000
|Креди Агриколь
|28,3000
|Укрстройинвестбанк
|28,1000
|Укрстройинвестбанк
|28,3000
|Правекс
|28,1000
|Приватбанк
|28,3286
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Аккордрбанк
|28,3500
|Аккордрбанк
|28,1000
|Коминвестбанк
|28,3500
|Пивденный
|28,0500
|Правекс
|28,3500
|Ощадбанк
|28,0500
|Укрэксимбанк
|28,3500
|Приватбанк
|28,0000
|Индустриалбанк
|28,4000
|Индустриалбанк
|28,0000
|Ощадбанк
|28,4000
|Альфа-банк
|28,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|33,0000
|Креди Агриколь
|33,0300
|Земельный капитал
|32,9297
|Коминвестбанк
|33,0500
|Форвард банк
|32,9000
|Банк Сич
|33,1500
|Укрстройинвестбанк
|32,9000
|Укрэксимбанк
|33,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,2000
|Банк Сич
|32,8500
|Пивденный
|33,2000
|Аккордрбанк
|32,8500
|Правекс
|33,2000
|Коминвестбанк
|32,7500
|Укрстройинвестбанк
|33,2000
|Креди Агриколь
|32,7200
|Приватбанк
|33,2226
|Пивденный
|32,7000
|OTP Bank
|33,2500
|Правекс
|32,6500
|Форвард банк
|33,2500
|Индустриалбанк
|32,6500
|Земельный капитал
|33,2505
|Укрэксимбанк
|32,6000
|Ощадбанк
|33,4000
|Приватбанк
|32,6000
|Аккордрбанк
|33,4500
|Ощадбанк
|32,6000
|Украинский Капитал
|33,5000
|Альфа-банк
|32,5500
|Альфа-банк
|33,5500
|Украинский Капитал
|31,5000
|Индустриалбанк
|33,5500
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