Золото 23 сентября дешевеет на фоне укрепления доллара

Цена на золото в среду снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,76%, или на 14,45 доллара - до 1893,2 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро падал на 3,04% - до 23,77 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 94,14 пункта. Укрепление курса американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, - в этом случае металл становится дороже для держателей других валют.

"Мы наблюдаем атмосферу отказа от риска. Это означает, что доллар продолжает укрепляться, и в краткосрочной перспективе цены на золото будут под сильным давлением", - сказал агентству Рейтер экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).

Вместе с тем аналитики считают, что в долгосрочной перспективе золото сохраняет привлекательность для инвесторов как надежный актив в ситуации пандемии и связанных с ней рисков.