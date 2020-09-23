Евро 23 сентября снижается к доллару на фоне ухудшения ситуации с COVID в Европе

Курс евро снижается по отношению к доллару в среду утром, поскольку увеличение темпов заболевания коронавирусом в Европе побуждает инвесторов к покупке более безопасного доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 EET курс евро к доллару снижался до 1,1682 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1706 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 94,16 пункта.

Ослабление европейской валюты происходит на фоне увеличения суточного прироста заболевших коронавирусом в Европе, в связи с чем возможно введение новых карантинных мер, что приведет к замедлению восстановления экономики. Так, власти Мадрида с 21 сентября уже ввели дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что доллар в краткосрочной перспективе продолжит укрепляться, поскольку предполагаемая вторая волна COVID-19 в Европе оказывает давление на инвесторов, однако неопределенность в отношении президентских выборов в США грозит периодами волатильности для американской валюты.

"Некоторые люди делают ставку на укрепление доллара по отношению к евро, который выглядит переоцененным. Картина в Европе полностью изменилась, потому что восстановление экономики замедляется, и есть вторая волна вируса, но меня также беспокоит политика США", - сказал агентству старший валютный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).