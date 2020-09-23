ЕЦБ изучает возможность внедрения цифрового евро

Однако, если он будет выпущен, то станет лишь дополнением, а не заменой фиатной валюты, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

«Он [цифровой евро] может стать альтернативой частным цифровым валютам и гарантировать, что суверенная валюта останется в основе европейской платежной системы», - добавила Лагард.

Она подчеркнула, что регулятор должен «в полной мере воспользоваться потенциальными выгодами от цифровых технологий».

Глава ЕЦБ также отметила, что пандемия усилила тенденции структурных изменений в мировой экономике.

Напомним, в начале сентября Лагард заявила, что рабочая группа по изучению целесообразности разработки цифрового евро представит результаты исследования «в ближайшие недели».



