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ЕЦБ предложил отказаться от термина «стейблкоин» как вводящего в заблуждение
08:38 23.09.2020 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предложил заменить термин «стейблкоин» на нечто менее «дезориентирующее». В новом отчете регулятора отмечается, что этому определению могут соответствовать только корректно созданные и хорошо регулируемые цифровые активы.
По мнению ЕЦБ, существующие рыночные примеры не соответствуют понятию стабильных денег, как подразумевает термин «стейблкоин».
Регулятор отмечает потенциал роста применения стейблкоинов в качестве платежного средства и средства сбережения в случае их дальнейшей популяризации, однако полагает, что низкие процентные ставки лишают стимула хранить капитал в стабильных монетах.
«По мере определения регуляторных принципов и подходов, термин «стейблкоин» должен быть заменен на другой, который бы смещал акцент с обещания эмитента о стабильности», - говорится в документе.
ЕЦБ считает, что дающее ясное и точное определение позволит провести грань между стейблкоинами и фиатными валютами. Также новый термин позволит лучше ориентироваться в самих стабильных монетах, например, различать обеспеченные залогом и алгоритмические стейблкоины.
По мнению регулятора, новое определение требуется и для дифференциации цифровых валют центральных банков (CBDC) и частных стейблкоинов.
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