Евро дешевеет к доллару 22 сентября на опасениях второй волны коронавируса

Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник днем на фоне опасений начала второй волны распространения коронавируса в Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 EET курс евро к доллару снижался до 1,1737 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1769 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 104,55 иены со 104,64 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 93,69 пункта. Ранее в ходе торгов индекс достиг максимума за полгода в 93,89 пункта.

Ослабление европейской валюты происходит на фоне увеличения суточного прироста заболевших коронавирусом в Европе, в связи с чем возможно введение новых карантинных мер, что приведет к замедлению восстановления экономики.

Так, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья рекомендовал жителям Мадрида не выходить из дома без крайней необходимости из-за сложной эпидемиологической ситуации. Власти Мадрида с 21 сентября ввели дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Общее число заражений с начала эпидемии в Испании превысило 670 тысяч человек (данные минздрава на 21 сентября), из них 131,7 тысячи - за последние две недели. Также ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев заражения COVID-19 в мире за неделю.

"Термины "вторая волна" и "изоляция" звучат довольно долго, однако до нынешнего момента рынки реагировали на пессимистичные новости умеренно осторожно... Теперь в связи с ухудшением ситуации, особенно в Европе, участники рынков начинают нервничать на данном этапе", - приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика Commerzbank Ю-На Пак-Хегер (You-Na Park-Heger).

Позднее во вторник трейдеры ожидают выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и министра финансов страны Стивена Мнучина перед конгрессом. Кроме того, будет опубликована статистика по вторичному рынку недвижимости Соединенных Штатов. Аналитики ожидают роста количества сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке в США в августе до 6 миллионов сделок с 5,87 миллиона в июле.