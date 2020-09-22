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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 21.09.20
12:54 22.09.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 21 сентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|17.09
|13175.0 (5.0)
|-
|18.09
|18862.0 (5.0)
|90285.0 (6.0;7)
|21.09
|13772.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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