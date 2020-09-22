Украинский бизнес прогнозирует 29 грн/$1 в 2021г - ЕБА

Украинский бизнес закладывает на 2021 год стоимость валюты на уровне 29 грн/$1, свидетельствует исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, которое провела Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).

"Закладывают 29 грн/$1 в 2021 году", - сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, представляя результаты исследования в Киеве во вторник.

При этом 60% опрошенных компаний планируют оставить штат в нынешнем составе, 28% - увеличивать, 12% - сокращать. В то же время 54% планируют увеличивать зарплату сотрудникам.

Как отметила Деревянко, исследование показало, что необходимость судебной реформы впервые вышла в требованиях бизнеса к правительству на первое место, оставив борьбу с коррупцией на втором месте. На третьем - необходимость стабильности в политической плоскости и хорошее управление.

По словам Анны Деревянко, 60% опрошенных в ходе исследования представителей компаний-членов ЕБА имеют положительные ожидания относительно роста бизнеса в 2021 году, однако в минувшем году таких было 77%, а в 2018-м - 75%.

Что касается ожиданий роста доходов, 37% опрошенных ожидают 10%-ого роста доходов, а 28% - роста на 10-20%.