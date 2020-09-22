Справочный курс гривны 22 сентября понижен на 1,93 коп до 28,2099 грн/$1

|Показатель
|21.09.2020
|21.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1906
|28.2099
|0.069
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:28 22.09.2020 |
Национальный банк 22 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.93 коп. до 28.2099 UAH/USD.
|Показатель
|21.09.2020
|21.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1906
|28.2099
|0.069
Данные: НБУ
|
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