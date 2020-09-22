Американский регулятор разрешил банкам хранить обеспечение стейблкоинов

Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям хранить резервы эмитентов стейблкоинов.

В письме OCC сказано, что разрешение касается только стейблкоинов, которые привязаны к одной фиатной валюте в соотношении 1:1. Наиболее важным условием является хранение криптографических [приватных] ключей от кошелька «идентифицированной третьей стороной, которая осуществляет транзакции и хранение от имени держателей счетов». Национальные банки должны как минимум раз в сутки проверять, подкреплены ли все стейблкоины резервами, утверждает регулятор.

В OCC подчеркнули, что банкам необходимо учитывать риски ликвидности и правового соответствия в работе с эмитентами стейблкоинов, а также обеспечивать соблюдение процедур KYC/AML и федерального законодательства о ценных бумагах.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже подчеркнули, что цифровые активы действительно могут не быть ценными бумагами, но призвали эмитентов сотрудничать с ведомством перед продажами.

Бывший топ-менеджер Coinbase и нынешний глава OCC Брайан Брукс добавил, что банки ежедневно вовлечены в связанную со стейблкоинами активность на миллиарды долларов.

«Это решение дает банкам регуляторную ясность», - резюмировал он.

Напомним, ранее OCC разрешило национальным банкам хранить криптовалюты клиентов. После этого крупные игроки - U.S. Bancorp и PNC Financial Services Group - выразили интерес к предоставлению таких услуг.







