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Американский регулятор разрешил банкам хранить обеспечение стейблкоинов
11:04 22.09.2020 |
Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям хранить резервы эмитентов стейблкоинов.
В письме OCC сказано, что разрешение касается только стейблкоинов, которые привязаны к одной фиатной валюте в соотношении 1:1. Наиболее важным условием является хранение криптографических [приватных] ключей от кошелька «идентифицированной третьей стороной, которая осуществляет транзакции и хранение от имени держателей счетов». Национальные банки должны как минимум раз в сутки проверять, подкреплены ли все стейблкоины резервами, утверждает регулятор.
В OCC подчеркнули, что банкам необходимо учитывать риски ликвидности и правового соответствия в работе с эмитентами стейблкоинов, а также обеспечивать соблюдение процедур KYC/AML и федерального законодательства о ценных бумагах.
В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже подчеркнули, что цифровые активы действительно могут не быть ценными бумагами, но призвали эмитентов сотрудничать с ведомством перед продажами.
Бывший топ-менеджер Coinbase и нынешний глава OCC Брайан Брукс добавил, что банки ежедневно вовлечены в связанную со стейблкоинами активность на миллиарды долларов.
«Это решение дает банкам регуляторную ясность», - резюмировал он.
Напомним, ранее OCC разрешило национальным банкам хранить криптовалюты клиентов. После этого крупные игроки - U.S. Bancorp и PNC Financial Services Group - выразили интерес к предоставлению таких услуг.
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