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Иена дорожает к доллару 22 сентября на опасениях за мировую экономику
09:06 22.09.2020 |
Иена во вторник утром дорожает к доллару на фоне растущей неопределенности в мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EET курс доллара к иене снижался до 104,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,64 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,1759 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1769 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 93,6 пункта.
Во вторник инвесторы предпочитают надежные активы, в том числе японскую иену, на фоне растущего беспокойства за перспективы мировой экономики, которой угрожает вторая волна коронавируса.
В центре внимания рынков также ситуация с экономическими стимулами в США. Белый дом и демократы в палате представителей уже больше месяца не могут договориться о мерах поддержки экономики, обвиняя друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс ранее уже выделил более 3 триллионов долларов на стимулирование экономики. Обе стороны согласны, что нужен дополнительный пакет помощи, но не могут договориться о его размере.
Позднее во вторник инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и министра финансов страны Стивена Мнучина перед конгрессом.
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