Золото 22 сентября дорожает в рамках коррекции и на опасениях второй волны пандемии

Цена на золото во вторник утром растет, восстанавливая потери понедельника, опасения второй волны коронавируса оказывают поддержку драгоценному металлу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4%, или на 7,65 доллара, до 1918,3 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,36%, до 24,718 доллара за унцию.

Во вторник рост цен на золото обусловлен коррекцией после "распродаж" на мировых рынках в понедельник, когда стоимость золота упала более чем на 2%, а серебра - рухнула на 9%.

Экономические опасения по поводу новых карантинных ограничений, вводимых с целью сдержать распространение коронавируса, также поддерживают металл, который традиционно считается безопасным активом во времена неопределенности.

Кроме того, поддержку стоимости золота оказывает снижение курса доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,13%, до 93,53 пункта. Снижение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку стоимости золота, так как в этом случае металл становится дешевле для держателей иностранной валюты.