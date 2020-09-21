Иена 21 сентября дорожает к доллару до максимума за полгода

Курс иены растет по отношению к доллару в понедельник днем до максимального значения с марта на фоне обострения экономических опасений, которые способствуют увеличению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 EET курс доллара к иене снижается до 104,08 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,55 иены. Ранее в ходе торгов доллар к иене достигал отметки в 104 иены - максимума для японской валюты с 12 марта. Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,1785 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1837 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,41%, до 93,3 пункта.

Неделя на рынках началась со всеобщего пессимизма - трейдеры опасаются, что рост заболеваемости коронавирусом в разных странах мира окажет давление на процесс восстановление мировой экономики. На этом фоне наблюдается отказ от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на мировых фондовых рынках. На валютном рынке инвесторы также предпочитают надёжность риску, покупая иену в паре с долларом и доллар в паре с евро.

Аналитик BDSwis Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что рост курса иены происходит в рамках типичного отказа от риска на валютных рынках, при этом исключение являет собой только швейцарский франк, курс которого снижается.