НБУ с 14 по 18 сентября продал на межбанке $71 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 14 по 18 сентября впервые с июля вышел на межбанк с продажей валюты ($71 млн), тогда как неделей ранее он купил в резервы $22,5 млн.

Согласно данным, обнародованным на сайте центробанка в пятницу, за указанный период НБУ только продавал валюту и провел все интервенции по единому курсу.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,509 млрд, продал $3,363 млрд. В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, в июле – $368,70 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, в мае – $660,6 млн, в июне – $1,155 млрд и в августе – $460,5 млн.

Как сообщалось, после незначительного роста по итогам торгов 28 августа до 27,487 грн/$1 курс гривни начал ослабляться и к 1 сентября достиг 27,567 грн/$1, к 10 сентября – 27,86 грн/$1, к 11 сентября – 27,945 грн/$1.

К 15 августа нацвалюта ослабилась 12-й день подряд и достигла 28,105 грн/$1, а после укрепления 16 августа (до 28,05 грн/$1), она продолжила снижаться и в пятницу на закрытии межбанка составила 28,185 грн/$1.