Справочный курс гривны 21 сентября понижен на 6,5 коп до 28,1695 грн/$1

|Показатель
|18.09.2020
|21.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1695
|28.1906
|0.075
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:50 21.09.2020 |
Национальный банк 21 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.11 коп. до 28.1906 UAH/USD.
|Показатель
|18.09.2020
|21.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1695
|28.1906
|0.075
Данные: НБУ
|
|
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