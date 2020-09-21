Золото дешевеет 21 сентября в ожидании инвесторами выступлений представителей ФРС США

Цена на золото в понедельник утром снижается в ожидании инвесторами выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,22%, или на 4,45 доллара, до 1957,6 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,7%, до 26,935 доллара за унцию.

Основное внимание рынков в начале недели сосредоточено на выступлениях членов ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла перед Конгрессом, которые пройдут позднее на текущей неделе. Инвесторы надеются услышать подсказки относительно нового подхода регулятора к инфляции.

Ранее он объявлял, что регулятор сохранит низкие процентные ставки, даже если инфляция вырастет выше уровня таргетирования в 2%, для поддержания экономики.

При этом некоторую поддержку ценам на "желтый металл" оказывают опасения за состояние мировой экономики, вернувшиеся на рисках второй волны коронавируса. Новые карантинные меры уже вводятся рядом стран, что снова может остановить восстановление экономики.