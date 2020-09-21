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Доллар дешевеет к евро и иене 21 сентября, рынок ждет выступлений Пауэлла в Конгрессе
09:31 21.09.2020 |
Доллар США дешевеет относительно большинства основных мировых валют в понедельник.
Трейдеры ждут новых сигналов о прогрессе в переговорах законодателей по очередному пакету мер поддержки экономики, пишет Bloomberg. Кроме того, их внимание на этой неделе вновь направлено на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла: во вторник он выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.
Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов до $1,1860 по сравнению с $1,1842 на закрытие предыдущей сессии. По данным газеты Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал оценку своего ключевого антикризисного инструмента - программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой составляет на данный момент 1,35 трлн евро. В частности, ЕЦБ намерен оценить, как долго стоит продолжать эту программу, отмечают источники газеты.
Курс доллара относительно иены опустилась до 104,36 иены по сравнению с 104,57 иены в пятницу.
Доллар теряет 0,2% в паре с фунтом стерлингов и 0,3% в паре с австралийской нацвалютой.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снизился на 0,1%. Более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,2%.
Заявление президента США Дональда Трампа о поддержке сделки, предусматривающей переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов, в том числе Oracle Corp. и Walmart Inc., поддержало аппетит к риску на финансовых рынках.
"Сделка все еще требует одобрения Пекина, однако опасения роста напряженности в отношениях США и Китая могут ослабнуть на некоторое время", - цитирует Dow Jones экспертов Maybank.
Доллар США подешевел на 0,4% в паре с сингапурским долларом, на 0,6% относительно южнокорейской воны и на 0,1% относительно юаня.
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