Справочный курс гривны 18 сентября понижен на 6,5 коп до 28,1695 грн/$1

|Показатель
|17.09.2020
|18.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1045
|28.1695
|0.231
Данные: НБУ
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12:24 18.09.2020 |
Национальный банк 18 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.50 коп. до 28.1695 UAH/USD.
|Показатель
|17.09.2020
|18.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1045
|28.1695
|0.231
Данные: НБУ
|
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