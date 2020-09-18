Финансовые новости
- |
- 18.09.20
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 18.09.20
10:50 18.09.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|18 августа
|60754.5
|19 августа
|56726.4
|20 августа
|62379.0
|21 августа
|64249.8
|25 августа
|56304.0
|26 августа
|57457.3
|27 августа
|57777.7
|28 августа
|56330.7
|31 августа
|48275.9
|1 сентября
|53655.0
|2 сентября
|45467.8
|3 сентября
|42605.6
|4 сентября
|44963.3
|7 сентября
|51580.1
|8 сентября
|40184.3
|9 сентября
|38164.5
|10 сентября
|37814.3
|11 сентября
|51392.6
|14 сентября
|60211.6
|15 сентября
|61971.4
|16 сентября
|61730.6
|17 сентября
|62670.4
|18 сентября
|63624.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 18 сентября - 28,1127 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила комиссию по отбору руководителя САП несмотря на угрозу отношениям с ЕС и кредита МВФ
|Артем Сытник вне закона. Что у Зеленского сделают с НАБУ после подарка от Конституционного суда
|Цугцванг для Банковой: Почему Зеленский все же не взялся защищать «слугу» Юрченко
|Что будет с Сытником: Какой самый плохой вариант выбирает власть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи АТР 18 сентября закрылись в основном ростом
|Справочный курс гривны 18 сентября понижен на 6,5 коп до 28,1695 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.09.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.09.20
|Остаток средств на корсчетах банков 18.09.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 17.09.2020
|Золото 18 сентября дорожает на опасениях за восстановление экономики США
Это интересно
|Sony выпустит PlayStation 5 в ноябре. Она будет стоить так же, как Xbox
|Военные США тестируют собак-роботов на поле боя
|Volvo представила новую систему очистки воздуха в салоне
|Гибкие смартфоны станут тоньше благодаря новым OLED-панелям Samsung
|Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён
|Исследование: абсолютное большинство атак на облачные серверы нацелено на криптоджекинг
|Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков