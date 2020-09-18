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Доллар 18 сентября стабилизируется после волатильности четверга
09:17 18.09.2020 |
Курс доллара в пятницу утром показывает слабую разнонаправленную динамику, стабилизируясь после волатильности четверга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 EET курс евро к доллару рос до 1,1848 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1847 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,82 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 92,93 пункта.
В четверг на динамику доллара влияли разнонаправленные факторы. С одной стороны, американскую валюту поддержали итоги заседания ФРС и улучшение макроэкономических прогнозов регулятора, с другой - очередная порция статистики, опубликованная в четверг, не оправдала ожиданий.
Так, число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось слабее прогноза - всего до 860 тысяч вместо ожидавшихся 850 тысяч. А число новостроек в США в августе, напротив, упало сразу на 5,1%, до 1,416 миллиона, при прогнозе снижения лишь до 1,478 миллиона.
При этом по отношению к японской иене курс американской валюты снижался четыре торговые сессии подряд. Старший рыночный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует Рейтер, объясняет удешевление доллара, помимо прочего, падением фьючерсов на американские акции.
Валютные инвесторы теперь переключили свое внимание на данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, которые будут опубликованы на следующей неделе, 23 сентября. Некоторые аналитики считают, что сильный индекс PMI может вернуть евро к уровню 1,19 доллара.
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