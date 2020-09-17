Финансовые новости
- |
- 17.09.20
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В НБУ объяснили, какая страховка является обязательной
15:25 17.09.2020 |
В Нацбанке заявили, что работники банков могут злоупотреблять правами клиентов, навязывая "обязательной" страховку, но она не всегда является обязательной.
Об этом говорится в разъяснении НБУ.
В частности, страхование является обязательным для ипотеки.
"В отдельных случаях страхование действительно является обязательным. Если вы берете кредит на жилье, вам нужно будет застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки. Это требование статьи 7 Закона Украины "О страховании" и статьи 8 Закона Украины "Об ипотеке".
В то же время обязанность банка - дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовое учреждение. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, - это нарушение (статья 20 Закона Украины "О потребительском кредитовании")", - пояснили в регуляторе.
В то же время при оформлении автокредита есть несколько нюансов.
"Во-первых, каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (проще говоря, "автоцывилку").
Законодательство не требует от банка оформлять такой полис при выдаче кредита, но банки обычно включают его оформление в пакет услуг. Однако финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний (требование статьи 20 Закона Украины "О потребительском кредитовании")", - добавили в НБУ.
Кроме этого, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога - то есть авто. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка ведь уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге.
При этом, страхование не является обязательным, если вы берете потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываете счет, делаете перевод средств или меняете валюту.
"Если работники банка нарушают ваши права, нужно жаловаться. Сначала в сам банк а затем в Национальный банк.
Это поможет установить системность таких нарушений со стороны конкретных учреждений и позволит НБУ как регулятору повлиять на нарушителей и исключить такую практику в будущем", - заявили в НБУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Разделить судьбу «слуг»: Как Кличко, отгородившись от Порошенко, ударил сам по себе
|Избирательная кампания «слуг народа». На каких двух китах она колышется
|Подарок для России: почему Кабмин сам подставился под торговые ограничения РФ
|Осенняя песня Деркача: Кто на самом деле заставляет Украину вмешиваться в американские выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В НБУ объяснили, какая страховка является обязательной
|Доллар 17 сентября торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании внутренней статистики
|Банки заработали на BankID свой «первый миллион»
|Фондовые биржи АТР 17 сентября закрылись в основном в минусе вслед за рынками США
|Справочный курс гривны 17 сентября вырос на 2,5 коп до 28,1045 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.09.20
Это интересно
|Гибкие смартфоны станут тоньше благодаря новым OLED-панелям Samsung
|Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён
|Исследование: абсолютное большинство атак на облачные серверы нацелено на криптоджекинг
|Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков
|Представлен недорогой Apple iPad 8 на базе SoC Apple A12, с поддержкой Apple Pencil и портом USB-C
|Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279
|Представлены умные часы Apple Watch Series 6