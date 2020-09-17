Справочный курс гривны 17 сентября вырос на 2,5 коп до 28,1045 грн/$1

|Показатель
|16.09.2020
|16.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1295
|28.1045
|0.089
Данные: НБУ
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12:23 17.09.2020 |
Национальный банк 17 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.50 коп. до 28.1295 UAH/USD.
|Показатель
|16.09.2020
|16.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1295
|28.1045
|0.089
Данные: НБУ
|
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