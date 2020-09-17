Золото дешевеет 17 сентября более чем на 1% на росте курса доллара

Цена на золото в четверг утром снижается более чем на 1%, рост курса доллара оказывает давление на стоимость желтого металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,16%, или на 22,85 доллара, до 1947,65 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,82%, до 26,977 доллара за унцию.

В четверг стоимость золота находится под давлением укрепления курса американской валюты. Рост курса доллара оказывает поддержку стоимости золота, так как в этом случае оно становится дороже для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,23%, до 93,43 пункта.

"Инвесторы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возможно, не воодушевлены прошедшим вчера вечером заседанием.... Это привело к укреплению доллара США и снижению цены на золото", - приводит агентство Рейтер мнение стратега DailyFx Маргарет Янг (Margaret Yang). Биржи АТР снижаются в пределах 1,5%.

ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год.