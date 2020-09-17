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Доллар дорожает 17 сентября на комментариях и прогнозах главы ФРС о состоянии экономики США
09:05 17.09.2020 |
Курс доллара в четверг утром укрепляется к другим основным мировым валютам на оптимистичных прогнозах Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 EET курс евро к доллару снижался до 1,1765 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара, курс доллара к иене рос до 105,05 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,94 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 93,45 пункта.
В четверг поддержку курсу американской валюты оказывают итоги заседания Федрезерва и комментарии его главы Джерома Пауэлла. ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год. ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
На конференции после заседания Пауэлл отметил, что восстановление экономики США продолжается быстрее, чем изначально ожидалось, однако уточнил, что "общая активность остается гораздо ниже того, что было до пандемии, и путь вперед весьма неопределенный".
Старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что хоть доллар и начал дорожать после комментариев Пауэлла, "рынок в целом не проявил большой реакции". В числе важных для доллара факторов аналитик отметил грядущие президентские выборы в США и финансовую поддержку экономики, необходимость которой также отметил глава регулятора. "Конгресс все еще ведет переговоры о стимулах, и рынки ожидают решения этой проблемы" - добавил Кадота.
Демократы в сенате США ранее не поддержали внесенный республиканцами законопроект, который предполагал выделение порядка 500 миллиардов долларов на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Потом лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл представил новый законопроект, согласно которому предлагалось ввести дополнительное пособие по безработице в размере 300 долларов в неделю до конца года, предоставить льготные условия займов для малого бизнеса, а также выделить 105 миллиардов долларов школам.
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