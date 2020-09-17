НБУ на 5-м аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 4 банков на 1,255 млрд грн под 6,5%

Национальный банк Украины (НБУ) на пятом аукционе своп процентной ставки в среду удовлетворил заявки четырех банков на 1,255 млрд грн (из 3 млрд грн объявленного объема тендера) по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора.

Согласно им, в аукционе приняли участие пять банков, которые подали пять заявок общим объемом 1,265 млрд грн под ставку от 5,0% до 6,5% годовых. Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.

Как сообщалось, на первом аукционе своп процентной ставки 2 июля НБУ удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн, на втором (15 июля) - пяти банков на 410 млн грн, на третьем (12 августа) - пяти банков на 2 млрд грн (при объеме трех в 2 млрд грн), а в ходе четвертого тендера шесть банков выбрали все 5 млрд грн предложенного центробанком объема.

Средневзвешенная процентная ставка на четырех аукционах закрепились на уровне 6,5% годовых.

Согласно данным НБУ, на предыдущих аукционах банки увеличивали объем заявок и повышали минимальную процентную ставку, в частности, в первом тендере приняли участие четыре банка, которые подали заявки на 1,38 млрд грн (под ставку от 5% до 6,5% годовых), во втором - семь банков на 2,49 млрд грн (от 5,5% до 6,5%), в третьем - пять на 3,13 млрд грн (от 5,75% до 6,5% годовых), а в четвертом - шесть на 5,26 млрд грн (от 6% до 6,75%).

При этом предельная ставка на каждом из четырех аукционов была установлена на уровне 6,5% годовых.

