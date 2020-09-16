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Девальвационные ожидания украинцев несколько улучшились
Индекс потребительских настроений в Украине в августе 2020 года составил 68,5 п., что на 1,8 п. выше, чем в июле. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. - до значения 156,9.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
В августе индекс текущего положения незначительно вырос и составляет 62,5, что на 1,8 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в августе почти неизменный и составляет 72,5.
В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы улучшился и составляет 140,0, что на 10,0 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий также не изменился значительно - вырос на 0,9 п. до уровня 186,1.
"Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению", - комментируют аналитики Info Sapiens.
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