НБУ 15 августа вернулся к продаже валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) 15 августа продал на межбанковском валютном рынке $35 млн, сообщил аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив.

"Вчера (во вторник - ИФ) НБУ продавал валюту впервые с июля. Общий объем - около $35 млн", – написал он в среду в Facebook.

Как сообщалось, НБУ в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе ОТП Банка.

По состоянию на 11 сентября центробанк в целом с начала года купил в резервы $4,509 млрд, продал $3,292 млрд.

В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, в июле – $368,70 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, в мае – $660,6 млн, в июне – $1,155 млрд и в августе – $460,5 млн.