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Константин Кушнер
НБУ всю прошлую неделю покупал на межбанке валюту без явной необходимости
12:59 16.09.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе выкупал валюту на межбанковском валютном рынке без явной необходимости, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в казначействе одного из коммерческих банков в среду.
"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", - отметили эксперты.
Указывается, что 16 сентября, после снижении гривни до 28,15/17 грн/$1, центробанк вмешался в торги с продажей валюты.
"На этой неделе регулятору приходится уже продавать валюту, чтоб рост курса доллара не превратился в неконтролируемую девальвацию", - отметили в казначействе финучреждения.
Они добавили, что в среду тренд рынка снова сменился - происходит коррекция вверх (28,125/140 грн/$1).
Как сообщалось, курс гривни, после укрепления в первой половине августа (к 17 августа - до 27,245 грн/$1), продемонстрировал неоднозначную тенденцию во второй.
Вместе с тем, после незначительного роста по итогам торгов 28 августа до 27,487 грн/$1, он начал ослабляться и к 1 сентября достиг 27,567 грн/$1, к 10 сентября - 27,86 грн/$1, к 11 сентября - 27,945 грн/$1.
К 15 августа курс нацвалюты на межбанке ослабился 12-й день подряд и достиг 28,105 грн/$1.
НБУ в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).
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