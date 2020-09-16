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В Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке
12:46 16.09.2020 |
Верховная рада приняла закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте. Нардепы одобрили закон с предложениями президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За закон проголосовали 297 нардепов.
Ранее президент в своих предложениях отметил, что принятый Радой закон создает правовую коллизию по поводу имущества, которое не может быть изъято.
Документ продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, на шесть месяцев.
Вместе с тем Зеленский предложил исключить из закона пункт 2, который расширяет предмет моратория.
Из закона исключается положение, по которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитного договора".
Таким образом, продлен мораторий на взыскание имущества, если такое "недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества".
Напомним, в середине августа Зеленский вернул в Верховную раду данный закон и предложил принять его в новой редакции.
Как писало РБК-Украина, ВР 16 июля приняла закон о моратории на взыскание по валютным кредитам.
Так, закон подвергался критике со стороны Национального банка, поскольку он препятствует развитию ипотечного кредитования.
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