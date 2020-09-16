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Народный банк обяжет принимать цифровой юань во всем Китае
Народный банк Китая считает цифровой юань законным платежным средством, которое должно приниматься по всей стране. Об этом заместитель председателя регулятора Фань Ифэй написал в колонке Financial News.
По его словам, цифровой юань юридически компенсирует фиатную валюту. Он «в основном позиционируется в качестве актива М0», то есть как часть наличных денег.
«Поэтому цифровой юань должен соответствовать законам и правилам, связанным с управлением денежными средствами», - отметил Ифэй.
В статье представитель Народного банка подчеркнул, что актив должны принимать по всей стране.
«Ни одна компания или физическое лицо не может отказать в приеме цифрового юаня, если все условия соблюдены», - говорится в статье.
Ранее власти Китая анонсировали расширение тестирования национальной системы цифровых платежей. Эксперимент планировали направить на крупные коммерческие операции.
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