Справочный курс гривны 16 сентября понижен на 10,74 коп до 28,1295 грн/$1

|Показатель
|15.09.2020
|16.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0221
|28.1295
|0.095
Данные: НБУ
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12:22 16.09.2020 |
Национальный банк 16 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.74 коп. до 28.1295 UAH/USD.
|Показатель
|15.09.2020
|16.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0221
|28.1295
|0.095
Данные: НБУ
|
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