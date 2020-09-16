Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.09.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|11.09
|1909.0 (6.0;1820)
|14.09
|15.09
|5.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|11.09
|12 762.0 (5.0)
|90 091.0 (6.0;7)
|14.09
|13 691.0 (5.0)
|15.09
|14 324.0 (5.0)
Данные НБУ