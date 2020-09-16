Золото слабо дорожает 16 сентября перед объявлением итогов заседания ФРС США

Цена на золото в среду утром демонстрирует умеренный рост, в то время как рыночные игроки не делают резких движений в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, или на 4,6 доллара, до 1970,8 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,21%, до 27,523 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов - заседание ФРС, которое завершается сегодня. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к монетарной политике для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%.

Аналитики не прогнозируют изменения учётной ставки, но ожидается, что Федрезерв опубликует новые макроэкономические прогнозы, а также хотя бы намекнёт о своих дальнейших действиях на финансовом рынке.

Управляющий директор Gold Silver Central Брайан Лэн (Brian Lan), которого цитирует агентство Рейтер, отмечает, что многие участники торгов сейчас предпочитают отказываться от активных покупок и оставаться в стороне перед объявлением результатов заседания. "Они ждут большей ясности в отношении того, какие денежно-кредитные инструменты ФРС будет использовать для поддержки инфляции выше 2%", - добавил эксперт.