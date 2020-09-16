Доллар 16 сентября слабеет в ожидании решений ФРС США

Курс доллара в среду утром умеренно снижается по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании инвесторами итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 EET курс евро к доллару рос до 1,1850 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1845 доллара, курс доллара к иене - снижался до 105,28 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,43 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 93,04 пункта.

В центре внимания инвесторов находится заседание ФРС США, завершающееся сегодня. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к монетарной политике. Так, регулятор будет допускать периоды более высокой инфляции и сосредоточит больше внимания на показателе роста потребительских цен в долгосрочной перспективе и повышении занятости.

При этом аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, не ждут от Федрезерва каких-либо серьезных действий. "Мы считаем, что существует риск того, что ФРС не сделает больше, чем то, что уже сделала", - сказал агентству Рейтер валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), отметив, что это может поднять доходность казначейских облигаций США и повлиять на доллар.