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Рада унормировала сферу микрокредитования
Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона "О потребительском кредитовании".
Как передает корреспондент Укринформа, принятие соответствующего законопроекта №1109 во втором чтении и в целом поддержали 310 народных депутатов.
Данный закон унормирует сферу микрокредитования и повышение качества системы кредитных историй физических лиц.
Документом предусматривается исключить кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, и кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, из перечня договоров, на которые не распространяется действие Закона «О потребительском кредитовании».
В то же время устанавливается, что на кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, не распространяются нормы законодательства относительно необходимости предоставления кредитодателем потребителю до заключения договора паспорта потребительского кредита по специальной форме и относительно очередности погашения требований по договору о потребительском кредите.
Законом ограничивается совокупная сумма платежей, подлежащих уплате потребителем в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных договором о потребительском кредите (неустойки (штраф, пеня), процентной ставки, других платежей), общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, двойной суммой, полученной потребителем по такому договору, которая не может быть увеличена по договоренности сторон.
Предусмотрено, что согласие потребителя на передачу информации относительно этого кредита хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в Единый реестр бюро кредитных историй, является обязательным условием предоставления кредита.
Закон обязует кредитодателя передавать информацию относительно всех потребительских кредитов (включая переуступку прав требования), в порядке, определенном Законом «Об организации формирования и обращения кредитных историй», хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в Единый реестр бюро кредитных историй.
Кроме того, сокращается срок внесения кредитным бюро полученных от кредитодателя сведений с семи до трех рабочих дней.
Большинство положений данного закона вступают в силу с 1 января 2021 года.
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