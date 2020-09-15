Евро 15 сентября удерживается в плюсе к доллару на росте доверия инвесторов к экономике Германии

Курс евро сохраняет рост к курсу доллара после публикации статданных Центром исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 EET курс евро к доллару рос до 1,1883 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1868 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 105,7 иены со 105,72 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 92,92 пункта.

Уверенности инвесторов в евро поспособствовали данные, опубликованные ZEW, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 77,4 пункта с 71,5 пункта в августе. Эксперты ожидали, напротив, снижения индикатора до 69,8 пункта.

При этом утром на общей слабости американской валюты евро подходил к отметке в 1,19 доллара.

Аналитики Uniсredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что на этой неделе евро будет выглядеть устойчиво, но вряд ли достигнет 1,19 доллара на фоне замедления падения доллара. Однако они не исключают, что при таком высоком индексе доверия инвесторов к экономике Германии евро может преодолеть эту отметку.

В то же время эксперты утверждают, что даже при таких условиях рост курса евро будет ограничен. "Неспособность евро достичь пиков прошлого четверга на уровне 1,1917 говорит о том, что инвесторы продолжают с осторожностью относиться к агрессивному росту курса валюты", - считают в итальянском банке.