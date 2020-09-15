Финансовые новости
- |
- 15.09.20
- |
- 15:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Гривня девальвирует до 29-30 грн/$ к концу 2020г - прогноз ICU
Гривня девальвирует до 29-30 грн/$ на конец 2020 года, а к концу 2021-го составит 29,5-30,5 грн/$, прогнозирует руководитель подразделения ICU по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко.
"Мы ожидаем на конец года прогноз в пределах диапазона 29-30 грн/$. В следующем году постепенное мягкое ослабление гривни продолжится", - сказал он в ходе онлайн-презентации обновленных экономических прогнозов группы во вторник.
"Мы наблюдали оживленную риторику по курсу, о том, как он, по мнению некоторых аналитиков, обозревателей и даже членов правительства, должен помогать исполнять бюджет, поддерживать экспортеров. Соответственно сформировались серьезные негативные ожидания дальнейшего ослабления гривни. И сейчас они, на наш взгляд, продолжают "висеть" определенным грузом на обменном курсе", - пояснил Мартыненко.
Это, а также ожидаемый рост дефицита баланса текущего счета, будет создавать давление на обменный курс, подытожил эксперт.
На ослабление курса в 2021 году сыграет ухудшение торговых позиций Украины, однако поддержку курса и платежного баланса будут оказывать средства от международных кредиторов и приток инвестиций, полагает Мартыненко.
Что касается текущего счета, то ICU улучшила его прогноз в 2020 году до $6,2 млрд, или 4,2% ВВП.
Как пояснил Мартыненко, сокращение спроса на импорт, ограничение путешествий и снижение выплат инвестиционного дохода оказались сильнее ожидаемых, однако денежные переводы были довольно стойкими.
В 2021-м текущий счет вернется к дефициту - $3,7 млрд, или 2,4% ВВП, прогнозируют в ICU.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игры НАБУ с Офисом президента. Почему Сытник молчит о «слуге» - взяточнике
|Блокирование парламента. Почему импичмент Зеленскому уже не выглядит фантастикой
|Выборы ограниченного участия. Как Навальный Путину встречу с Лукашенко подпортил
|Коалиция жабы с гадюкой. Почему Рада собирается провалить бюджет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро 15 сентября удерживается в плюсе к доллару на росте доверия инвесторов к экономике Германии
|Гривня девальвирует до 29-30 грн/$ к концу 2020г - прогноз ICU
|НБУ остановил все неидентифицированные электронные деньги в Украине
|НБУ может в I полугодии-2021 повысить учетную ставку до 7% - ICU
|Справочный курс гривны 15 сентября понижен на 2,66 коп до 28,0221 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 15 сентября закрылись в основном ростом на позитиве из Китая
Это интересно
|Пакман выходит в реальный мир: Pac-Man Geo нацелилась на лавры Pokemon Go
|MediaTek готовит новую платформу, созданную специально для хромбуков
|Maserati полностью рассекретила совершенно новый суперкар MC20
|Airbus начала исследовать возможность полетов птичьим клином
|Xiaomi представила доступный спортивный тренажёр для дома. «Беговая» дорожка для ходьбы URevo U1 стоит менее $200
|Xiaomi представила крутую футуристическую новинку на своей площадке коллективного финансирования
|Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном